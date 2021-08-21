На установчий саміт "Кримської платформи" до Києва прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Німеччина змінила свого представника на саміті "Кримської платформи": замість міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса на установчий саміт до Києва прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Як передає "Європейська правда", про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдхузен.

"Німеччину на першому саміті "Кримської платформи" буде представляти федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду глави федеральної канцелярії", - розповіла Фельдхузен.

Як зазначають дипломатичні джерела "Європейської правди", причиною заміни представника Німеччини є форс-мажорні обставини у Мааса у зв’язку з подіями в Афганістані. Маас, який мав прибути до Києва, "потрапив під вогонь критики у зв’язку з невдачами в процесі евакуації німецького контингенту та громадян Афганістану", додало джерело.

Водночас, одночасна заміна представництва США і Німеччини на міністрів енергетики дозволить обговорити питання, пов’язані з "Північним потоком-2" на зустрічах на полях "Кримської платформи".

Фельдхузен зазначила, що в 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь в переговорах за контрактом про транзит газу між "Нафтогазом України" і "Газпромом".

"Тема енергетичної безпеки в контексті "Північного потоку-2", безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту "Кримської платформи", - додала посол.

Як повідомляв УНІАН, інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться у Києві 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Учасниками "Кримської платформи" стануть 44 держави і міжнародні організації.

Автор: Тетяна Герасименко