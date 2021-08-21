Дмитро Кулеба зазначив, що цей механізм дозволить збільшити тиск на РФ

Саміт Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, спрямований на вироблення єдиної міжнародної позиції щодо окупованого Російською Федерацією українського півострова. Мета зустрічі - вивести Москву з Криму.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він вказав, що на саміт приїде багато учасників, і всі вони важливі для подальшої роботи Кримської платформи. За його словами, цей механізм дозволить збільшити тиск на Кремль.

"Ми виведемо Росію з "глухого кута" й з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш та нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією", - заявив глава МЗС.

Читайте такожСтало відомо, хто очолить делегацію США на Кримській платформіПри цьому він підкреслив, що учасники саміту створять ядро Кримської платформи, а в майбутньому цей список буде поповнюватися.

Кримська платформа - що про неї відомо

Ініціатива "Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий-рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів у роботі платформи.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України в Європі та Північній Америці, а також держав поза межами трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, Про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн і міжнародних організацій.

Автор: Анастасія Горбачова