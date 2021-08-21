Саміт Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, спрямований на вироблення єдиної міжнародної позиції щодо окупованого Російською Федерацією українського півострова. Мета зустрічі - вивести Москву з Криму.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він вказав, що на саміт приїде багато учасників, і всі вони важливі для подальшої роботи Кримської платформи. За його словами, цей механізм дозволить збільшити тиск на Кремль.
"Ми виведемо Росію з "глухого кута" й з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш та нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією", - заявив глава МЗС.
Читайте такожСтало відомо, хто очолить делегацію США на Кримській платформіПри цьому він підкреслив, що учасники саміту створять ядро Кримської платформи, а в майбутньому цей список буде поповнюватися.
Кримська платформа - що про неї відомо
Ініціатива "Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий-рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів у роботі платформи.
Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України в Європі та Північній Америці, а також держав поза межами трансатлантичного регіону.
Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, Про відновлення прав кримськотатарського народу.
Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн і міжнародних організацій.