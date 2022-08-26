Лукашенко також заявив, що "коріння його прапрапрадідів зарите десь між Черніговом та Києвом"

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив своє цинічне привітання з Днем Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенко.

"Нічого у них поганого немає. Ніякі вони не "нацики". "Нацики" - це ті, хто зверху, починаючи від тих, що курять, нюхають, п'ють... а люди хороші. Це наші люди. Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ", - сказав самопроголошений президент, який надає Росії свої території для запуску ракет по українських містах.

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Лукашенко також заявив, що "коріння його прапрапрадідів зарите десь між Черніговом і Києвом".

"Прізвище саме про себе говорить. Слава богу, що зберіг. Що стосується держави - це наші сусіди. Їх не обирають, я часто говорив. Це від Господа Бога. А якщо подаровані нам Господом Богом, ми маємо ставитися до них відповідно. Третє - це наші люди, це слов'яни. Ми всі від одного кореня. Я взагалі завжди захоплювався Україною", - заявив Лукашенко.

Війна в Україні та позиція Лукашенка:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших хвилин вторгнення з'явилася інформація про готовність Білорусі виступити на боці Росії. Крім того, Білорусь надала Росії свої території для запуску ракет, якими агресор обстрілює українські міста.

31 липня британська розвідка заявила про те, що Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

24 серпня соагресор Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".

26 серпня 2022 року Лукашенко заявив, що літаки Білорусі готові нести ядерну зброю РФ.

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