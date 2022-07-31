За даними розвідки, Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії, а його заяви про обов'язок Києва погодитися на вимоги Кремля - чергове свідчення посилення тиску Путіна на білоруського диктатора.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі", - нагадують у розвідці.

Це стало продовженням того, як Росія використала білоруську територію для виконання основних ударів після своєї невдалої спроби захопити Київ у лютому.

Розвідники зазначають, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Київ повинен прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

"Його режим став дедалі авторитарнішим із запровадженням смертної кари за "підготовку терористичних актів". Його дедалі частіші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", - вважають британські аналітики розвідки.

Можливий наступ з Білорусі

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються. На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.

Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.

За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

У Генштабі ЗСУ оцінили загрозу наступу з боку Білорусі: на цей час ознак формування наступальних угруповань білоруських і російських військових на Волинському і Поліському напрямках немає.

Вас також можуть зацікавити новини: