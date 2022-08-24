Білорусь і далі продовжуватиме виступати за збереження дружніх контактів із сусідньою країною, йдеться у привітанні "президента".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та співучасник воєнних злочинів Росії на українській землі привітав Україну з Днем Незалежності.

Привітання 24 серпня з'явилося на сайті Лукашенка.

Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях – йдеться в публікації.

У "привітанні" також згадується побажання українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

З Білорусі по Україні була запущена мінімум 631 ракета

З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі українською територією була запущена як мінімум 631 ракета, причому в останні раз дані оновлювалися в травні.

Найбільшого бомбардування з Білорусі Україна зазнавала 1 квітня, в той день ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього – близько 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України. Запуски з Білорусі тривають і донині.

За даними британської розвідки, Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі. Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши напередодні, що Київ повинен прийняти вимоги РФ щодо припинення війни.

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