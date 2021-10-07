Романи письменника відкривають очі на багату культуру Східної Африки, відзначили у комітеті.

Танзанійський письменник Абдулразак Гурна став цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури.

Про це повідомляє Нобелівський комітет у Twitter.

Гурна отримав премію "за безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму й долю біженців у прірві між культурами і континентами".

У комітеті відзначили, що романи письменника відкривають очі на багату культуру Східної Африки, яка тривалий час була закрита від європейців через стереотипні перекази колонізаторів.

Читайте такожУ США випустять комікс про екс-президента Джиммі Картера (фото)"У літературному всесвіті Гурни все змінюється – спогади, імена, особистості. Нескінченне дослідження, кероване інтелектуальною пристрастю, присутнє у всіх його книгах, і помітне як у "Загробному житті" (2020 рік), так і тоді, як він почав писати як біженець у 21-му віці", – пояснили в комітеті.

Гурна зосереджується на передачі ідентичності й наданні самооцінки досвіду біженців.

Абдулразак Гурна – танзанійський письменник, який пише англійською мовою. Автор романів "Рай" (1994 рік), який був включений у шорт-лист Букерівської премії, "Дезертирство" (2005 рік), "Біля моря" (2001 рік).

Народився у Занзібарі в родині мусульман арабського походження. У 1968-му у зв’язку з антиарабськими настроями переїхав до Британії, де продовжив навчання.

Професор кафедри англійської мови у Кентському університеті.

Став відповідальним редактором двотомної збірки "Есе про африканське письменство". Автор численних досліджень про сучасних постколоніальних письменників, зокрема автора "Сатанинських віршів" Салмана Рушді.

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Автор: Яна Ставська