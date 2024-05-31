Норвегія підтримала право України бити по території РФ західною зброєю

Перед Україною не повинні стояти обмеження щодо застосування переданого західними країнами озброєння, сказав очільник МЗС країни.

Норвегія вважає, що Україна може використовувати передане західне озброєння для ударів по Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде у інтерв’ю виданню NRK. Він зазначив, що перед Україною не повинні стояти обмеження щодо застосування переданого західними країнами озброєння.

"Ми також вважаємо, що Україна має абсолютно чітке міжнародне право атакувати Росію на її території як частину свого захисту власної території", – сказав Ейде. Відео дня

Уряд країни вважає, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які є важливими для ведення війни. Рішення щодо точних умов застосування озброєння приймає кожна окрема країна.

"Це абсолютно нормально у війні, і ми не можемо змусити Україну воювати з однією рукою за спиною", - заявив Ейде.

Міністр також додав, що Україна повинна мати можливість відповідати на атаки російського далекобійного озброєння.

Дозвіл на удари по території РФ

Союзники реагують на тиск з боку Києва, який вимагає прямо дозволити Україні вражати цілі всередині Росії західною зброєю, щоб зупинити контрнаступ і бомбардування Москви.

Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із Шольцем у вівторок, заявив: "Ми повинні дозволити [українцям] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні або військові цілі".

Інші країни залишають ще менше двозначності.

"Польська зброя, що поставляється в Україну, не має обмежень. Українці можуть використовувати її на свій розсуд", - заявив заступник міністра оборони Цезар Томчик.

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