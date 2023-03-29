Росіяни переконують, що пошкоджено нібито порожній газовий резервуар ємністю 30 тисяч літрів, а також газопровід.

У російському Бєлгороді невідомий безпілотник атакував газову станцію.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", БПЛА атакував газо-насосну станцію "Газенергомережі" увечері 27 березня.

За попередньою інформацією, безпілотник був саморобним і споряджений кустарним саморобним вибуховим пристроєм. За версією росіян, цей дрон міг прилетіти з боку Вовчанська у Харківській області, розташованого у 6,5 кілометрах від українсько-російського кордону.

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"Уламками вибухового пристрою було пошкоджено порожній газовий резервуар ємністю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих немає", - пише "База".

В РФ падають безпілотники: останні новини

Впродовж останніх тижнів РФ регулярно скаржилася на атаки невідомих безпілотників. Дрони вже добираються до Москви - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

Москва посилює протиповітряну оборону на тлі загрози. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Згодом у Тульській області Російської Федерації пролунав потужний вибух, і його причина поки невідома. Знайдено мертвих птахів. А зовсім нещодавно у тій же Тульській області РФ прогримів сильний вибух. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Росіяни повідомляли, що впав безпілотник.

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