Чоловік не вставав з підлоги майже рік, відколи впав з ліжка.

У Франції півсотні надзвичайників з краном евакуювали з квартири 300-кілограмового чоловіка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, аби звільнити з квартири мешканця міста Перпіньян, влада вдалася до крайніх заходів. Зокрема, рятувальники розібрали частину фасаду будинку та перемістили пацієнта до спеціального медичного контейнера.

53-річний чоловік не вставав з підлоги майже рік, відколи впав з ліжка.

Минулого року його вже намагалися евакуювати, але пацієнт відмовився залишати квартиру.

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Автор: УНІАН