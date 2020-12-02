У Франції півсотні надзвичайників з краном евакуювали з квартири 300-кілограмового чоловіка.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, аби звільнити з квартири мешканця міста Перпіньян, влада вдалася до крайніх заходів. Зокрема, рятувальники розібрали частину фасаду будинку та перемістили пацієнта до спеціального медичного контейнера.
53-річний чоловік не вставав з підлоги майже рік, відколи впав з ліжка.
Минулого року його вже намагалися евакуювати, але пацієнт відмовився залишати квартиру.
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