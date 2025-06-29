Оперативне командування Збройних сил задіяло всі наявні в розпорядженні сили та засоби.

Військова авіація Польщі була приведена в бойову готовність через комбіновану атаку РФ по Україні.

"Оперативне командування Збройних сил задіяло всі наявні в розпорядженні сили і засоби, чергові винищувачі підняті в повітря, наземні засоби ППО і радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь готовності", - повідомило командування в X.

Там зазначили, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки польської території, яка межує з Україною.

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Нагадаємо, сьогодні вночі РФ уперше за довгий час атакувала Львів та область. Унаслідок удару було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Нічний удар по Україні

Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Тривога оголошувалася в усіх областях. Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Миколаївська, Черкаська область і Донбас.

Львівську область атакували ворожі бойові безпілотники та крилаті ракети.

Загалом прильоти зафіксовано в кількох областях, до теперішнього часу відомо, що є поранені, про жертви не повідомлялося. Фіксуються прильоти по цивільній інфраструктурі.

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