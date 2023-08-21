Організатора незаконних екскурсій знайшли й допитували.

У Москві у неділю, 20 серпня, екскурсія по колекторах закінчилася трагедією - коли дигери (дослідники міських підземних тунелів, комунікацій) перебували під землею, почався сильний дощ, і рівень води різко піднявся.

В екскурсійній групі могло перебувати до 20 осіб, відомо про загибель чотирьох з них, пише 21 числа ТАСС у Telegram, посилаючись на відомості, отримані від екстрених служб. За даними агентства, екскурсію проводили нелегально.

Потім канал Baza повідомив, що було знайдено тіло п'ятого загиблого дігера.

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"З Москви-ріки дістали тіло загиблої жінки. Вона виявилася п'ятою загиблої під час екскурсії колекторами під Москвою", - наголошується в повідомленні.

За відомостями правоохоронців, групу по московських підземних тунелях водив гід, який займався дигерством приблизно три роки. Його зараз вважають зниклим безвісти. До того, як з групою пропав зв'язок, гід намагався поговорити з колегами, які залишилися на поверхні - хотів уточнити, чи можна вийти з колектора біля Трубної площі.

У мережі вже з'явилася інформація, що безвісти зникли співробітник групи компаній "Ланіт" (надає комплекс IT-послуг) Дмитро Маркушкін, його дочка, якій 15-років, і 17-річний племінник.

Організатора екскурсій вже знайшли, його допитували.

Цікаві новини Москви - сьогодні це варто знати

Наприкінці липня в одному з московських торговельних центрів сталася трагедія - люди обварювалися в окропі, ЗМІ дізналися про жертв.

Повідомлялося, що 22 липня в ТЦ "Времена года" (знаходиться на Кутузовському проспекті) прорвало трубу з гарячою водою. Потім з'явилася інформація, що загинули чотири людини. Журналісти дізналися, що трагедія могла статися через гідроудар (стрибок тиску).

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