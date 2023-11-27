Дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув.

У РФ повідомляють про атаку безпілотника на Смоленський авіаційний завод, в результаті чого дах одного з цехів був пробитий.

"Дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. В результаті вибуху був пошкоджений сам дах і балка перекриття. Постраждалих немає", - пише Baza.

За даними росЗМІ дронів було два і перший з них був збитий близько 9 ранку в Задніпровському районі Смоленська. Через півгодини над Смоленськом летів ще один безпілотник – він був знешкоджений силами РЕБ.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що на території заводу було два МіГ-31, які зазнали пошкоджень. Нагадаємо, МіГ-31 - це винищувач, що несе ракети "Кинжал".

Основною діяльністю Смоленського заводу в даний час є ремонт і технічне обслуговування раніше випущених літаків, поставка комплектуючих для інших авіаційних підприємств.

Атака дронів на РФ

Російська столиця Москва в ніч на 26 листопада піддалася "масованій атаці" дронів. Про це заявив московський мер Сергій Собянін. За його даними, нібито п'ять дронів були збиті в районі Наро-Фомінська (50 км до зовнішнього транспортного кільця Москви), Одинцово (західне передмістя Москви), Подольська (південне передмістя Москви), Раменського (південно-східне передмістя Москви). При цьому губернатор Московської області додав, що зафіксовані пошкодження будинків, але загиблих і постраждалих немає.

А в Тулі збитий БПЛА пошкодив багатоповерховий будинок.

Вчора ж спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що в Смоленську дрон влучив в район авіазаводу, проте вчора докладної інформації про це не було, вона з'ясовувалася.

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