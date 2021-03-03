Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють в спробах підірвати демократичну конституцію країни.

Федеральна служба захисту конституції Німеччини формально запровадила нагляд за право-радикальною партією "Альтернатива для Німеччини". Політичну силу підозрюють у спробі підірвати демократичну конституцію країни.

Про це пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Чотири роки тому "Альтернатива для Німеччини" стала першою ворожою до іммігрантів політичною силою в німецькому парламенті. Тепер вона стала першою з часів падіння нацистського режиму в 1945 році партією, за якою встановлений спеціальний нагляд. "Альтернатива для Німеччини" змогла потрапити в Бундестаг завдяки виборцям, розлюченим на уряд Ангели Меркель через рішення впустити мільйон біженців в країну.

Читайте такожBloomberg: Не можна просто очистити інтернет від ненавистіАле інші партії відвернулися від радикальної політичної сили, звинувачуючи її риторику в розпалюванні ненависті й підбурюванні до насильства проти іммігрантів. Рішення Федеральної служби захисту конституції з'явилося після дворічного процесу розгляду політичної платформи "Альтернативи для Німеччини". Німецька спецслужба тепер зможе прослуховувати телефонні розмови членів партії, а також перевіряти партійні фінанси.

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Переклад: Лесь Димань