Єгипет не хоче бачити велику кількість палестинців у Синаї, оскільки це може спричинити нестабільність.

Влада Єгипту виступає проти переселення палестинців з сектора Гази на Синайський півострів.

Про це заявив єгипетський президент Абдель Фаттах Ель-Сіссі, передає Голос Америки. Він сказав, що палестинці не повинні піддаватися спробам змусити їх виїхати з Гази.

Член єгипетського парламенту Мустафа Бакрі заявив, що Єгипет "попередив..., що він буде боротися зі спробами перемістити палестинців на Синай".

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Як пояснив Саїд Садек, який викладає миротворчість в єгипетсько-японському університеті, Єгипет "не хоче бачити велику кількість палестинців в Синаї, оскільки це може викликати нестабільність в головній туристичній зоні, особливо якщо вони почнуть обстрілювати Ізраїль з єгипетської території". На додаток до цього, за словами Садека, присутність великої кількості палестинців в Єгипті "може викликати заворушення між єгиптянами, які підтримують мир з Ізраїлем, і тими, хто хотів би воювати з ним".

Крім цього, Міністерство закордонних справ Йорданії також заявило, що його країна не дозволить палестинцям втекти на йорданську територію. Король Абдалла II заявив, що примус палестинців покинути їх батьківщину є "червоною рискою", яку він не прийме. Міністр закордонних справ країни Айман Сафаді попередив, що те, що відбувається в Газі "загрожує безпеці і стабільності всього регіону".

При цьому в самому Ізраїлі евакуюють Сдерот. Це перша евакуація цілого міста в історії держави. У місті, розташованому в декількох кілометрах від північного кордону сектора Гази, жили 30 тис. осіб. Людей розміщують в готелях Тель-Авіва, Єрусалиму та Ейлата.

Ситуація в Ізраїлі

Після нападу бойовиків ХАСАМ на Ізраїль, ЦАХАЛ розпочав спецоперацію "залізні мечі", в рамках якої завдає ударів по сектору Гази. Раніше представник ЦАХАЛу Річард Хехт рекомендував палестинцям виїхати з сектора Гази, але пізніше в Армії оборони Ізраїлю сказали, що Ізраїль "офіційно не закликав" нікого залишати Газу.

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