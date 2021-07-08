11-й президент Ізраїля Іцхак Герцог урочисто склав присягу в Кнесеті.
Про це повідомляє The Times of Israel. Після інавгурації його семирічний термін перебування на посаді офіційно почався.
У своїй промові новий президент попередив, що ізраїльські "спільні ідеали і цінності вразливі як ніколи".
Іцхак Герцог відомий як прихильник мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту за принципом"дві держави для двох народів".
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Президент Ізраїлю виконує головним чином представницькі та церемоніальні функції. Виконавча влада в країні зосереджена в руках глави уряду.
Раніше в Ізраїлі став до роботи новий уряд без Біньяміна Нетаньяху. Новий прем'єр-міністр Нафталі Беннет, склад Кабінету якого був затверджений за день до того, пообіцяв, що уряд буде намагатися об'єднати громадян.
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