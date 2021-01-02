Папа Франциск висловився за те, щоб 2021 рік став роком "братерської солідарності та миру для всіх".

Папа Римський Франциск виступив у п’ятницю, 1 січня, зі своєю традиційною молитвою Ангел Господній, закликавши до миру.

У своїй промові він висловився за те, щоб 2021 рік став роком "братерської солідарності та миру для всіх, рік, наповнений довірливим очікуванням і надій", передає Vatican News.

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"Болючі події, якими був позначений шлях людства минулого року, особливо, пандемія, вчать нас, наскільки необхідним є цікавитися проблемами інших та поділяти їхні турботи", - сказав Папа Римський.

Він зазначив, що мир є "не лише відсутністю війни", але й "життям, наповненим сенсом", яке спрямоване "на особисте сповнення у взаємообміні з іншими".

"Мир зможемо будувати, якщо почнемо перебувати в мирі з собою самими і з тими, які поруч, усуваючи перешкоди, які заважають піклуватися тими, які перебувають у потребі та нестачі. Йдеться про розвиток ментальності та культури піклування з метою подолання байдужості, відкинення як непотребу, суперництва, які, на жаль, переважають", – сказав Франциск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Папа Франциск через проблеми зі здоров’ям не очолюватиме цьогорічні святкові меси. Як повідомила канцелярія Ватикану, у папи - невралгія сідничного нерва.

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Автор: Олександр Топчій