Трамп скоротив термін для укладення мирної угоди між Росією та Україною до 10–12 днів, однак у Кремлі на ультиматум відповіли зневажливо.

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо термінів мирного врегулювання війни в Україні. Під час виступу на гольф-курорті у Тернберрі поряд із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, він оголосив про скорочення терміну, який раніше дав Кремлю, з 50 днів до 10–12. Втім, реакція Кремля поки прогнозована, пише CNN.

"Так, я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. Немає сенсу чекати. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", – сказав Трамп.

Це різке скорочення дедлайну викликало питання щодо причин такої зміни та її можливого впливу на Росію. Трамп продовжив: "Ми багато разів думали, що це питання вирішили, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи деінде".

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Також Трамп повторив свої наміри щодо запровадження нових тарифів і санкцій:

"Згідно зі здоровим глуздом, можна було б подумати, що варто укласти угоду. Гадаю, ми це ще з'ясуємо".

Однак Москва, як і раніше, не демонструє готовності до поступок. Кремль заявляє, що не припинить війну доти, доки не досягне своїх максималістських цілей — зокрема контролю над українськими територіями та примусового встановлення зовнішньополітичних обмежень для України.

У самій Росії скептично сприйняли ультиматум Трампа. Міністр закордонних справ Сергій Лавров раніше насміхався з подібних заяв:

"П’ятдесят днів! Раніше це було 24 години; раніше це було 100 днів. Ми вже все це пережили".

Політичний аналітик Сергій Марков у Telegram відреагував ще різкіше:

"Фактична відповідь Росії на ультиматум Трампа буде такою ж, як і протягом останніх 500 років на всі ультиматуми. Ідіть геть! Ідіть до біса".

Сумніви щодо ефективності санкційної стратегії Трампа існують не лише в Москві. У США також піднімаються питання щодо можливих наслідків, зокрема для світових ринків. Потенційна торговельна війна, пов’язана з обмеженням експорту російської нафти до таких країн, як Індія, Китай або Туреччина, може спричинити різке зростання цін на нафту та бензин, посилюючи глобальну інфляцію.

Ультиматум Трампа - головні новини

14 липня американський президент закликав Москву досягти мирної угоди протягом 50 днів, інакше США запровадять 100% "вторинні" мита проти всіх держав, які продовжують торгівлю з Росією. Ця подія ознаменувала різку зміну риторики щодо Росії.

28 липня Трамп вкотре сказав, що розчарований Путіним і вже отримав відповідь на своє питання, тому скоротить озвучений раніше термін до 10-12 днів.

Новий термін припинення вогню, який Трамп дав Росії — не 50 днів, як раніше, а лише 10–12 — може суттєво змінити динаміку конфлікту в Україні, зазначив політолог Самуель Рамані.

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