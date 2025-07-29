Різка зміна курсу Дональда Трампа щодо Росії порушує баланс Кремля та відкриває нову фазу міжнародного тиску на Москву через підтримку України та економічні санкції.

Політична стратегія Кремля опинилася під загрозою після несподіваного кроку з боку президента США Дональда Трампа. Новий термін припинення вогню, який Трамп дав Росії — не 50 днів, як раніше, а лише 10–12 — може суттєво змінити динаміку конфлікту в Україні.

Про це пише політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуель Рамані у своїй колонці для The Telegraph.

"Я більше не вірю, що Путін дійсно хоче миру. Якщо Кремль не згорне агресію, будуть вторинні тарифи й санкції", — заявив Трамп під час брифінгу в Гаазі.

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Російська реакція не змусила довго чекати. Колишній президент, а нині високопоставлений чиновник Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав дії США "кроком до війни", а міністр закордонних справ Сергій Лавров підкреслив, що Росія "воює проти всього Заходу".

Ці заяви прозвучали на фоні нових обстрілів України, включно з ударами по Дніпропетровщині, та підвищеної активності російської армії на фронті.

Аналітики зазначають, що Путін розраховував на зміну політики США у разі повернення Трампа до влади. Проте новий курс американського лідера свідчить про протилежне: Вашингтон консолідує підтримку України через союзників по НАТО.

"Цього разу американську зброю закуповують європейці. Це новий етап спільної безпеки", — сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За новою угодою між США та ЄС, європейські країни, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Великою Британією та Канадою, інвестують мільярди доларів у закупівлю американської зброї для України. Водночас Трамп підтримав збільшення оборонного бюджету НАТО до 5% ВВП — крок, який він назвав "великою перемогою західної цивілізації".

Економічний тиск також наростає. США можуть запровадити масштабні вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв. Це значно ускладнить роботу тіньового флоту та посилить макроекономічний шок для РФ.

"Ми фактично вже на межі рецесії", — визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі.

На тлі дефіциту на ринку праці, стагнації зарплат та спаду промисловості, економічна ситуація в Росії дедалі погіршується. Аналітики вважають, що санкційний тиск може призвести до серйозних внутрішніх політичних наслідків для Кремля.

"Трамп втратив терпіння до тактики зволікання та обструкції з боку Росії. Наслідки цієї зміни поглядів можуть призвести до того, що Путін пошкодує про те, що він грав на користь Трампа", - підсумував Рамані.

Ультиматуми Трампа

Як повідомляв УНІАН, 14 липня американський президент закликав Москву досягти мирної угоди протягом 50 днів, інакше США запровадять 100% "вторинні" мита проти всіх держав, які продовжують торгівлю з Росією. Ця подія ознаменувала різку зміну риторики щодо Росії.

Втім, російський правитель публічно так і не відповів на цей ультиматум, а у Москві назвали ці заяви "театральною постановкою".

28 липня Трамп вкотре сказав, що розчарований Путіним і вже отримав відповідь на своє питання, тому скоротить озвучений раніше термін до 10-12 днів.

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