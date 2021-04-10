Упродовж тижня Ллойд Остін планує зустрітися з урядовцями та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.

Міністр оборони США Ллойд Остін розпочинає серію закордонних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України.

Читайте такожБлінкен поговорив про Україну з міністрами закордонних справ Німеччини і ФранціїЯк повідомляє Радіо Свобода, упродовж тижня Остін планує зустрітися з урядовцями та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.

Раніше у своїй заяві Пентагон повідомляв, що міністр оборони США обговорить зі своїми колегами та іншими високопосадовцями "важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподілу тягаря ресурсів за гарантування стійкої трансатлантичної безпеки".

Так, 11 квітня Остін з дводенним візитом прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бені Ганцем.

13 квітня у Берліні очільник Пентагону проведе зустріч з міністром оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер і зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хекеру.

В оборонному відомстві США наголошують, що порядок денний переговорів Остіна в Берліні передбачає "боротьбу зі згубним впливом спільних стратегічних суперників і продовження діалогу про позиції США в Німеччині та інших країнах".

У Пентагоні також повідомили, що зустріч Остіна 14 квітня у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом буде зосереджена на тому, "як Північноатлантичний альянс бореться з дестабілізуючою поведінкою Росії", а також на зростанні впливу Китаю, тероризмі і глобальних викликах, таких як COVID-19 та зміна клімату.

У порядку денному очільника Пентагону буде й обговорення непрямих перемовин у Відні між офіційними особами США та Ірану щодо повернення до дотримання ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, від виконання якої адміністрація екс-президента США Дональда Трампа відмовилася в 2018 році.

Наостанок Остін проведе переговори з очільником Міноборони Великобританії Беном Уоллесом.

Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

1 квітня глава Міноборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України Андрієм Тараном запевнив, що Україна не залишиться наодинці в разі посилення російської агресії.

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Автор: Антоніна Доломанжи