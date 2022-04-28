Компанія планує продати російські активи місцевому менеджменту.

Один із найбільших світових автодилерів британський Inchcape йде з Росії.

Про це йдеться у звіті компанії.

"Ми домовилися про продаж нашого російського бізнесу місцевому керівництву на чолі з нинішнім генеральним директором і фінансовим директором", - йдеться в повідомленні.

Закриття угоди очікується в травні 2022 року. Компанія планує продати російські активи місцевому менеджменту за 76 млн євро із розстрочкою на п'ять років. Також в Inchcape підкреслили, що компанія не має наміру повертатися на російський ринок.

Зазначається, що після продажу у 2021 році роздрібної компанії в Санкт-Петербурзі, у Inchcape залишався бізнес у Москві, пов’язаний з роздрібними продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota та Volvo. За даними компанії, за минулий рік він приніс близько 740 млн фунтів виручки та прибуток до оподаткування у розмірі 47 млн фунтів.

Довідка УНІАН. Inchcape plc - британська транснаціональна компанія з дистрибуції, роздрібної торгівлі та обслуговування автомобілів зі штаб-квартирою в Лондоні. Компанія має операції в 32 країнах Азії, Австралії, Європи, Африки та Південної Америки.