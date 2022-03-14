Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс заявив, що готовий запропонувати власний будинок для розміщення біженців з України.

Про це чиновник написав у Twitter.

"За останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, які пропонують свій дім, щоб надати притулок українцям, поки їм не буде безпечно повернутися до своєї країни", - повідомив Шеппс.