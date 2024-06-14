Сотні кріпильних елементів неправильно встановили на фюзеляжі 787 Dreamliner.

Американська корпорація Boeing зіткнулася із новою проблемою якості збірки своїх авіалайнерів: цього разу мова йде про неправильне встановлення понад 900 кріпильних елементів на фюзеляжі деяких моделей 787, які ще не передали замовникам. Про це з посиланням на двох знайомих із ситуацією людей повідомляє Reuters.

В корпорації підтвердили перевірки і заявили, що проблема не вплине на поставки нових авіалайнерів. "Наша команда 787 перевіряє кріплення в боковинах деяких літаків 787 Dreamliner, які не були доставлені, щоб переконатися, що вони відповідають нашим інженерним специфікаціям", – йдеться у заяві Boeing.

За словами неназваних джерел, безпосередніх побоювань щодо безпеки польотів наразі немає, але Boeing працює над тим, щоб зрозуміти, що саме викликало такі труднощі.

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Проблему підтвердили у Федеральному авіаційному управлінні США (FAA), заявивши про виявлення "неправильно встановлених кріплень фюзеляжу на деяких літаках моделі 787".

Проблеми з літаками Boeing 737 MAX

Труднощі переслідують американську корпорацію вже багато років. Втім, вони пов'язані не стільки з моделлю Dreamliner, скільки з Boeing 737 MAX 8.

Нагадаємо, один з таких літаків розбився 9 жовтня 2018 року поблизу Джакарти. Ще одна схожа катастрофа сталася 10 березня 2019 року під Аддіс-Абебою. Пізніше повідомлялось, що корпорація вимушена затримати постачання десятків літаків моделі 737 MAX через черговий дефект.

А нещодавно стало відомо про несподівану смерть вже другого інформатора про дефекти літаків Boeing.

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