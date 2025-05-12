За даними ЗМІ, Київ не приймає цю пропозицію.

Австрія хоче перенести мирні переговори про припинення війни в Україні на свою територію.

Про це в інтерв'ю Euractiv заявив австрійський канцлер Крістіан Штокер, коментуючи дискусії щодо посилення європейської оборони та можливості розширення ядерної парасольки Франції. За його словами, все, що підвищує безпеку в Європі, є позитивним.

Канцлер зазначив, що зараз він зосереджений на спробах перенести мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України до Відня. Київ має сумніви у нейтралітеті країни, тому досі не прийняв цю пропозицію:

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"Відень залишається гарним місцем для переговорів з міжнародних питань у майбутньому - це також буде можливістю для війни в Україні".

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