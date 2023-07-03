Країна зобов'язана виконувати відповідне рішення ЄС.

Австрія не постачає зброю Україні, однак не перешкоджає її транзиту через свою територію.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю телеканалу ORF сказав, що це не порушує їх нейтралітет, пише Укрінформ. За його словами, транзит матеріалів військового призначення передбачений спільним рішенням ЄС, Австрія зобов'язана його виконувати.

"Існує рішення спільної зовнішньої і політики безпеки, яке не тільки дозволяє ці перевезення в Україну. Це означає, що ми пов'язані цим рішенням. І з моменту підписання Амстердамського договору, і з моменту реформи федеральної Конституції майже 20 років тому, ці заходи в рамках ЄС підпадають під дію нейтралітету. Це означає, що немає ніякого протиріччя", - пояснив.

Відео дня

Позиція Австрії у війні

Минулого літа стало відомо, що Угорщина та Австрія - єдині країни Європейського Союзу, які відмовилися передати Україні зброю для захисту від російського вторгнення.

У січні вони підтвердили це рішення, сказавши, що хочуть запобігти "подальшій ескалації". При цьому вони пообіцяли продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни австрійський канцлер Карл Нехаммер приїжджав до Москви на зустріч з Путіним. Після цього він сказав, що налаштований песимістично - за його словами, російський диктатор "перейшов до військової логіки".

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що Австрія надала Україні допомогу в обсязі майже 200 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: