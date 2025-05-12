Турки готові не лише надати переговорний майданчик, але й виступити посередниками в переговорах.

Туреччина готова виступити посередником у мирних переговорах України та Росії і сподівається, що сторони зберуться за одним столом вже найближчим часом. Про це на прес-конференції в Анкарі заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Я думаю, що найближчими днями сторони досягнуть компромісу і зберуться разом. Зараз є проблема, яку необхідно врегулювати, а саме, як ви знаєте, українці спочатку вимагають припинення вогню, а потім початку переговорів. Росіяни ж спочатку хочуть переговорів, а потім уже припинення вогню. І в даний час ситуація перебуває в глухому куті", - сказав він.

Фідан наголосив, що Туреччина готова виступити і як приймаючий майданчик для проведення переговорів, і як активний посередник.

Відео дня

"Ми закликаємо сторони якнайшвидше зібратися разом і домовитися про припинення вогню, попри обставини. Ми сподіваємося, що це станеться, і наша робота ведеться в цьому напрямку. … Ситуація складна, але вона розвивається у позитивному напрямі", - сказав очільник турецької дипломатії.

Ультиматум про перемир’я і пропозиція переговорів

Як писав УНІАН, минулої суботи Україна та Європа зробили заяву, в який оголосили про односторонній початок 30-денного перемир’я з понеділка. Якщо Росія не погодиться на це і продовжить атакувати, проти неї застосують додаткові санкції.

Реагучи на цей ультиматум, Володимир Путін запропонував прямі переговори між Києвом і Москвою в Туреччині, але не дав чіткої відповіді щодо 30-денного перемир'я.

За деякими оцінками, це була свідома маніпуляція, аби ухилитися від припинення вогню, запропонувавши видимість прогресу, але без реальних кроків до закінчення війни.

Однак президент України перехопив ініціативу, наголосивши, що чекатиме особисто на Путіна в Туреччині вже у четвер. При цьому ультиматум щодо 30-денного перемир’я теж залишили в силі.

Вас також можуть зацікавити новини: