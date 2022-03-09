Відома російська авіакомпанія була змушена змінити маршрути польотів.

Чергова велика російська авіакомпанія - Utair - зіткнулася з санкціями та з 10 березня тимчасово припиняє виконувати рейси до Калінінграда.

Про це повідомляє Центр Транспортних Стратегій, посилаючись на прес-службу авіакомпанії.

"У зв'язку з оптимізацією розкладу по рейсах зі зміненими маршрутами було ухвалено рішення про тимчасове закриття рейсів до Калінінграда з 10 березня. Пасажири скасованих рейсів можуть оформити повне повернення вартості квитка", - прокоментували у прес-службі авіаперевізника.

Зазначається, що раніше авіакомпанія виконувала прямі рейси з Калінінграда, у тому числі до Москви та Тюмені.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлася на українську територію, ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, супротивник бомбив Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн світу, зокрема держави-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що санкції, запроваджені ЄС, можуть зупинити майже всю цивільну авіацію РФ.

Довідка УНІАН. Utair - російська авіакомпанія, четверта за величиною авіакомпанія в Росії після групи "Аерофлот", S7 та "Уральських авіаліній". Здійснює регулярні пасажирські та чартерні перевезення як в Росії, так і за кордоном, до того ж є найбільшим оператором вертолітних перевезень у Росії.

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