У них взяли участь близько чотирьох тисяч солдатів.

Швейцарія провела на своїй території одні з найбільших військових навчань за останні 30 років. Як повідомляє Reuters, військовослужбовці репетирували відсіч уявному ворогу.

Навчання проводилися в чотирьох кантонах упродовж дев’яти днів. Загалом у них взяли участь чотири тисячі військовослужбовців.

Джерело відзначає, що швейцарці провели такі навчання у той час, роль країни в європейській обороні привернула увагу на тлі закликів допомогти Україні в боротьбі з російським вторгненням.

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Ще у 2021-му році Швейцарія запланувала навчання LUX23. Вони не були організовані у відповідь на російське повномасштабне вторгнення у лютому 2023-го року, однак у країні вважають, що такі кроки Москви зробили навчання ще більш актуальними.

"Готовність наших партнерів і розуміння населення щодо такого роду навчань значно змінилися. Це, звичайно, безпосередньо пов'язано з війною в Україні", – сказав Матіас Тушер, командир швейцарської територіальної дивізії 1.

На Швейцарію посилився тиск з боку громадян і міжнародної спільноти, щоб країна скасувала заборону на експорт зброї до зон бойових дій, але деякі політичні фракції побоюються, що такий крок поставить хрест на зовнішньополітичній традиції нейтралітету.

"Ми розуміємо, що люди змішують потребу підтримати країну, котру атакували, з необхідністю зберегти місце для агресора, коли він визначений таким, щоб прийти до розмови та знайти рішення", — сказав державний радник Мауро Поджа.

Швейцарія і її блокування військової допомоги Україні: що відомо

У лютому представники Швейцарії повідомили, що відмовили Іспанії в реекспорті для України систем протиповітряної оборони. У країні переконані у своїх поглядах на рахунок нейтралітету.

Згодом стало відомо, що Швейцарія утилізує робочі ракети, котрі допомогли Україні покращити оборону неба. Цікаво, що вони не швейцарського, а британського виробництва.

Невдовзі Володимир Зеленський виступить в онлайн-форматі перед парламентом Швейцарії. Це буде перше в історії країни відео звернення іноземного спікера. Таке звернення заплановане під час літньої сесії, котра стартує 30 травня. Остаточну дату узгодять згодом.

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