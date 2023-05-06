Це буде перше в історії Швейцарії віртуальне звернення іноземного лідера.

Президент України Володимир Зеленський вперше виступить перед парламентом нейтральної Швейцарії.

Посольство України надіслало відповідний запит, а 5 травня обидві палати парламенту дали згоду.

Зазначається, що відеозвернення Зеленського, ймовірно, відбудеться під час літньої сесії. Вона стартує 30 травня. Остаточно дату затвердять після консультацій з українською владою.

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Як відомо, з 1970 року перед Федеральними зборами Швейцарії виступили лише 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти і представники міжнародних організацій, міністр закордонних справ і голова сенату. Однак це буде перше в історії країни віртуальне звернення іноземного лідера.

Війна в Україні - позиція Швейцарії

Як раніше повідомляв УНІАН, Швейцарія рішуче засуджує військову агресію Росії як масове порушення міжнародного права. Швейцарія вперше приєдналася до всіх загальноєвропейських санкцій проти РФ. Деякі експерти вважають, що цим рішенням влада країни вже порушила свій дорогоцінний нейтралітет.

Попри це, країна продовжує наполягати на своєму нейтралітеті, не надає військову допомогу Україні й забороняє реекспорт іншим союзникам Києва. Зокрема, Швейцарія заборонила Німеччині та іншим країнам передавати зброю, закуплену у Швейцарії Україні.

Це перешкоджає експорту гостро необхідних боєприпасів для німецьких зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через небажання країни дозволити передачу швейцарських боєприпасів.

Водночас президент Швейцарії Ален Берсе наголосив, що його країна не порушуватиме свої закони про нейтральний статус держави заради постачання зброї Україні.

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