Німецький канцлер відмовляється давати Україні ракети, боячись втягування країни у війну.

Небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца передавати Україні ракети Taurus усе більше дратує союзників та багатьох німецьких політиків, які вважають це небезпечною слабкістю. Про це пише The Times.

Видання зауважує, що тут має місце "дивна іронія". Вона полягає в тому, що Німеччина зараз є найбільшим донором зброї для України, але при цьому зазначає нищівної критики звідусіль через "надлишок страху та брак стратегічного бачення".

Видання наводить слова одного з радників Макрона: "Коли Путін кашляє, Шольц негайно йде шукати бункер".

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У четвер понад 50 аналітиків і колишніх політичних лідерів з Німеччини та інших західних країн опублікували відкритого листа, в якому заявили, що канцлер ставить під загрозу свою країну та Європу в цілому, сигналізуючи Москві, що Берлін можна "залякати" і змусити до покірності.

"Пан Путін уміло використовує невизначеність і його слабкість підбадьорює, тому підхід канцлера робить поразку Києва більш вірогідною — і робить Німеччину більш спокусливою мішенню", — написали підписанти.

Бенджамін Талліс, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і один з організаторів листа, сказав, що союзники Німеччини втрачають терпіння, а серед політичних соратників Шольца всередині Німеччини є багато тих, хто "приватно розлючені" через ситуацію.

"Реальність така, що союзники рухаються вперед і залишають Берлін позаду. Вони не ослаблять свій тиск, тому що знають, наскільки Німеччина важлива для європейської безпеки. Ганьба триватиме, доки політика не покращиться", — сказав Талліс.

Сам канцлер і його політичні союзники обурені цією критикою. Вони зазначають, що Німеччина не тільки надала Києву в сім разів більше військової допомоги, ніж Франція, але й прийняла більше українських біженців, ніж Польща. Крім того, Німеччина постачає Україні саме те обладнання, яке найбільше потрібно – системи ППО та артилерію.

Ця показна поміркованість Шольца в значній мірі відбиває настрої пересічних німців. Опитування свідчать, що більшість з них виступають за подальшу підтримку України, але за умови, що це не втягне Німеччину у війну. Останнє, вочевидь, є наслідком впливу російської пропаганди, яка постійно погрожує Німеччині ракетними ударами.

Шольц "блокує" Тауруси: останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня в німецькому парламенті відбулися дебати на тему передачі ракет Taurus Україні. На них виступив канцлер Олаф Шольц. Він підтвердив свій намір і далі утримуватися від поставки ракет.

Наступного дня Бундестаг розглянув резолюцію про передачу Україні цих ракет. Більшість депутатів відхилили її, підтримавши свого канцлера.

Німецьке видання Bild звернуло увагу, що лише два тижні тому німецькі депутати Європарламенту, які представляють саме правлячу коаліцію, голосували протилежним чином – підтримали загальноєвропейську резолюцію про передачу ракет.

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