Перемога Росії або крах України не призведе до миру, заявив канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент схвалити резолюцію про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі світовими подіями останніх 24 годин та заявами США щодо війни в України.

"Я згоден з президентом США: війна Росії проти України повинна закінчитися якомога швидше. Смерті та кровопролиттю має бути покладено край. Ми це знаємо: Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Але водночас абсолютно зрозуміло, що перемога Росії або крах України не призведе до миру, а навпаки. Це поставило б під загрозу мир і стабільність в Європі, навіть далеко за межами України", – наголосив він на пресконференції.

Шольц зазначив, що Німеччина повинна працювати із партнерами, аби "впевнено і віддано представляти наші інтереси на майбутніх переговорах", адже ці переговори стосуватимуться і Європи

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"Ми, європейці, є тими, хто найбільше підтримує Україну, так довго, як це необхідно, і навіть після можливої мирної угоди. Нічого про Україну без українців і нічого про Європу без європейців. Це правда. Ми погоджуємося з цим з усіма нашими друзями і партнерами в Європі", – додав канцлер.

Шольц сказав, що потрібно терміново ухвалити резолюцію про визнання війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи надзвичайною ситуацією в розумінні статті 115(2) Основного закону. Це стане гарантією того, що підтримка України більше не буде здійснюватися за рахунок інших завдань, які держава має виконувати по відношенню до власних громадян.

Крім того, канцлер пропонує реформувати "боргове гальмо" – виключити військові витрати з розрахунку держборгу для забезпечення підтримки України та зміцнення обороноздатності самої Німеччини.

Як у Європі реагують на заяви Трампа щодо України

Як відомо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову із Путіним. У Європі такий крок багатьох ошелешив. Як пише Bloomberg, деякі чиновники вважають, що це може сигналізувати про те, що Трамп "здає" Україну.

Водночас неназваний представник Міноборони Великої Британії, якого цитує The Times, заявив, що "не для того українці воювали три роки, втрачали своїх синів і дочок, щоб їх виключили з обговорень їхнього майбутнього". За його словами, на місці українців він би "передав Трампу той самий меседж, що й ті, хто був на острові Зміїному". Йдеться про слова, якими відправили російський воєнний корабель за всім відомим курсом.

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