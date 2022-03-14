Активісти заявили, що особняк "послужить центром підтримки біженців" і що інші об'єкти нерухомості, пов'язані з російським окупантами, будуть атаковані подібним чином.

У Лондоні вранці 14 березня 2022 року сквотери захопили особняк, який імовірно належить російському олігарху Олегу Дерипасці, який потрапив під серйозні санкції через російську військову агресію проти України.

Про це пише Sky News.

У своїй заяві сквоттери, які назвали себе анархістами, заявили: "Захопивши цей особняк, ми хочемо проявити солідарність з народом України, а також з народом Росії, який ніколи не погоджувався на це безумство".

"Ви окупуєте Україну, ми окупуємо вас", – додали вони.

Крім того, активісти вивісили з вікна будівлі український прапор і транспаранти з написами "Це майно звільнено" і "Путін – іди на х*й" (так і написали українською мовою).

Також сквоттери заявили, що особняк "послужить центром підтримки біженців" і що інші об'єкти нерухомості, пов'язані з російським окупантами, будуть атаковані подібним чином.

Незабаром на місце події – багатомільйонний особняк по вулиці Белгрейв-сквер, який знаходиться недалеко від будинків численних іноземних посольств – прибула поліція.

Протестувальники, у свою чергу, спробували спорудити барикаду з кущів у горщиках, щоб заблокуватися від офіцерів, які піднялися на балкон сусіднього будинку за допомогою підйомного крана.

Також видання повідомляє, що документи Високого суду Лондона від 2007 року ідентифікували Олега Дерипаску як бенефіціарного власника даного особняка. Представники Дерипаски поки не відповіли на запит про коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2022 року уряд Великої Британії запровадив санкції проти низки російських олігархів через війну в Україні, яку розв'язала Росія. Серед інших в підсанкційний список потрапив Олег Дерипаска – наближений до Путіна російський мільярдер, керівник об'єднаної компанії "Русал" і En+ Group.