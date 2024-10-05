Народний депутат Дунда вважає, що крім військових дій на території Брянської та Курської області, необхідно перенести війну також і в Білорусь.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що їм потрібно готуватися до війни, як уже зараз народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда заявив про необхідність перенести військові дії на територію РБ (Республіки Білорусь), окрім Курської та Брянської областей Російської Федерації.

"Я глибоко впевнений. Зайшовши відносно невеликим підрозділом у Білорусь, Білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання. Я б так сказав. А це великий удар під дих Москві", - заявив він на 13-му "Форумі вільної Росії" у Вільнюсі, пише "Белсат".

Крім того, Дунда вважає, що це дасть змогу показати Росії, що вона не контролює територію "союзної" Білорусі:

"Вона не готова захищати ці території. Фактично, це історія а-ля Пригожин".

До цього він, за інформацією видання, заявляв, що війну неможливо виграти під Покровськом або Вугледаром.

"А ось виграти війну на території Російської імперії або в Білорусі - цілком можливо", - вважає депутат.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україні пропонують "німецьку модель" миру - членство в НАТО в обмін на території.

"Поступка землі для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", - пише FT.

Крім того, Україна перейшла до стратегії повільного відступу. Протягом останніх місяців Україна втратила кілька міст після запеклих боїв. Однак у цього, за словами експерта, є ідея - відступити з міста, коли росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

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