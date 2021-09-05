Проміжні підсумки розслідування можуть бути презентовані вже найближчими тижнями.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) - спеціалізована установа ООН - представить доповідь за результатами розслідування про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання журналіста і блогера Романа Протасевича.

Очікується, що результати та висновки організація презентує в листопаді 2021 року, пише DW з посиланням на ICAO.

Для розслідування інциденту з рейсом Ryanair експерти ICAO, зокрема, відвідували Мінськ. Тоді керівник групи Сільвен Лефойер зазначав, що в організації вже змогли скласти "загальну картину того, що відбувається".

Члени Ради організації мають бути проінформовані про стан розслідування вже 13 вересня. Якщо вони погодяться зі змістом доповіді, тоді її представлять громадськості.

Посадка літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте такожТаліби сльозогінним газом і стріляниною в повітря розганяли акцію жінок у Кабулі (фоторепортаж)Однак у підсумку влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі, і зрештою заборонили білоруським державним авіакомпаніям користуватися повітряним простором та аеропортами ЄС.

За розслідування обставин вимушеної посадки літака в Мінську взялася Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, ICAO) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток.

Автор: Катерина Комолова