Дівчина заперечує, що на борту літака Ryanair перебували співробітники КДБ.

Затримана в Мінську росіянка Софія Сапега вважає, що до примусової посадки літака Ryanair можуть бути причетні колишні колеги Романа Протасевича.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

За її словами, вона завжди була далека від політичних розбірок.

"З розмов з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому замішаний саме робочий колектив Романа, хтось з його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати", - сказала Сапега.

Читайте такожВелика Британія запровадила нові санкції проти БілорусіТакож вона прокоментувала інформацію про те, що на борту літака вже перебували співробітники КДБ.

"Нічого подібного не відбувалося. Ніякі співробітники КДБ в літаку нічого не робили з нами, їх не було", - зазначила дівчина.

Росіянка розповіла, що зараз відчуває себе набагато краще, ніж раніше, і готова "йти далі".

Затримання Романа Протасевича

Влада Білорусі примусово посадила пасажирський літак Ryanair для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, які були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" Білоруському державному телеканалу, в якому "визнав провину" у закликах до протестів у Білорусі.

Андрій Сапега, батько затриманого в Мінську Росіянки Софії Сапеги, звернувся до Олександра Лукашенка з проханням помилувати його дочку.

Автор: Людмила Жерновська