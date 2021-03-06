Найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна.

Українці найбільше довіряють серед лідерів інших держав президенту Білорусі Олександру Лукашенку (30,3%) та президенту США Джо Байдену (29,4%).

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Про це йдеться в оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому 56,8% респондентів не довіряють Лукашенку, тому його баланс довіри-недовіри становить 26,5%. Соціологи зауважують, що у порівнянні з січнем 2021 року рівень довіри до нього знизився. Байдену не довіряють – 25,5%. Його баланс позитивний і становить, відповідно, +3,9%.

«У порівнянні з січнем 2021 року істотних змін не простежується», - підкреслили в КМІС.

Найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна – 82,4% йому не довіряють проти 10,8% тих, хто довіряє.

Довідка.Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 23 лютого до 1 березня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів зі 86 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

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Автор: Павло Степанець