За словами премʼєра Угорщини, початок переговорів про вступ України до ЄС зараз не на часі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів угорській громаді Закарпаття на їхнє звернення із закликом підтримати початок переговорів про вступ України до Євросоюза. Він надіслав листа угорській громаді в Україні, де запропонував "замінник" членства в ЄС.

Про це пише угорське видання hvg.hu. У листі премʼєр Угорщини заявив, що його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні". При цьому він наголосив, що Європейська комісія не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до ЄС, тож початок переговорів зараз не на часі.

"Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною", – сказав Орбан.

Він також запевнив, що Угорщина продовжить працювати над тим, щоб угорська громада в Україні "могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається".

Звернення угорців Закарпаття до Орбана: що відомо

11 грудня представники угорських та словацьких громад Закарпаття звернулися до Європейської ради з проханням підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Також звернення були адресовані премʼєр-міністрам Угорщини та Словаччини – Віктору Орбану та Роберту Фіцо.

Зокрема, угорці на Закарпатті наголосили, що українська держава продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин, а новий законопроект користується підтримкою угорської громади в Україні.

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