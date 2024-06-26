За його словами, програш РФ у війні дасть можливість судити усіх причетних до злочинів.

Ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Валерія Герасимова, які сьогодні видав Міжнародний кримінальний суд, є дуже важливими.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що ці ордери чітко говорять про три речі. По-перше, що злочини проти міжнародного гуманітарного права дійсно мали місце. По-друге, вони не матимуть строку давності та будуть суттєво впливати на подальшу долю РФ та її громадян.

"І третє, що важливо для країн нейтрального статусу, того ж Глобального Півдня, що до РФ ніхто не ставиться так, як це було, наприклад, після вторгнення у 2014 році. Що в будь-якому випадку всі ці слідчі дії будуть доведені до кінця і Росія буде платити відповідну ціну", - акцентував радник голови ОП.

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За його словами, судові справи або звинувачення - не просто формальність, а дуже швидкий і правильний шлях, який після програшу РФ дозволить відправити на лави підсудних не тільки Шойгу і Герасимова, але й всіх причетних до початку війни. "Це не просто якась фікція, не просто заради інформаційного приводу", - каже він.

На думку Подоляка, все буде виглядати не так, як це собі уявляють росіяни. "Більше того, я скажу, що вони точно всього цього не очікували і розуміють, що незворотнім вже є цей процес. Той же Шойгу розуміє, що він буде або свідком, який спробує підписати угоду зі слідством і дати велику кількість показів на того ж Путіна, або просто зникне ще до початку судових процесів. Для того, щоб мати менше потенційних свідків, які можуть такі угоди укладати", - пояснив він.

Подоляк зазначив, що у Шойгу вже є проблеми через велику кількість слідчих дій стосовно чиновників, які працювали в міноборони РФ за його часів. "Він, скоріш за все, зникне. Ще який час буде знаходитись в іпостасі голови Радбезу, але поступово його функціонал там буде зменшуватись, він буде менше присутній на нарадах та у публічному просторі. А потім якось побачимо судову справу. Навіть в Росії до Шойгу негативно ставляться в оточенні Путіна. І сам Путін вкрай негативно ставиться, незалежно від того, що той влаштовував шашлики на Алтаї",- додав він.

Ордер на арест Путіна, Шойгу та Герасімова

Як писав УНІАН, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт екс-міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Їх звинувачують у вчиненні воєнних злочинів в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.

Варто нагадати, що у березні 2023 року МКС видав міжнародні ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

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