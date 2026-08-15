'Змиріться з реальністю': Іран висміяв заяву Трампа про Ормузьку протоку

Іран різко відповів на заяву Дональда Трампа про можливе оголошення Ормузької протоки територією США та пригрозив продовжити блокаду.

Суперечка навколо Ормузької протоки знову загострилася після заяви президента США Дональда Трампа про намір оголосити стратегічний водний шлях територією Сполучених Штатів. В Ірані заявили, що не мають наміру відмовлятися від контролю над протокою та можуть продовжити її блокаду. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді у дописі в соцмережі X.

Він різко відреагував на слова Трампа та заявив, що стратегічний маршрут неможливо "захопити" за допомогою заяв у соцмережах, військової сили чи політичних наказів.

"Ормузьку протоку не можна захопити ні за допомогою твіту, ні за допомогою авіаносця, ні шляхом видання наказу, ні під час передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не злякається демонстрації сили", – написав Гарібабаді.

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За словами представника іранського МЗС, Ормузька протока "належала Ірану, належить Ірану і залишиться іранською". Він також стверджує, що рішення про відкриття або закриття протоки ухвалюватиме лише Тегеран.

Гарібабаді закликав Вашингтон відмовитися від того, що назвав "фантастичними ілюзіями". В іншому разі, за його словами, Іран продовжить блокаду стратегічного маршруту:

"Один раз і назавжди змиріться з реальністю: до цього моменту ви зазнали стратегічних і важких поразок".

Що заявив Трамп

Напередодні Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США. Під час виступу на Лонг-Айленді американський президент сказав: "Дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів".

Водночас Трамп не пояснив, яким саме чином Вашингтон збирається надати протокі такий статус.

Ормузька протока має ключове значення для світової торгівлі енергоносіями. Вона розташована між Іраном та Оманом, і юрисдикцію над окремими її частинами мають обидві країни.

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