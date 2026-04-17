Франція та Німеччина сперечаються щодо ролі Європи в Ормузькій зоні, – Bloomberg

Будь-яка участь Європи можлива лише після забезпечення миру в Ірані.

Європейські країни розходяться у думках щодо того, як проводити місію з безпеки морських шляхів в Ормузькій протоці. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що основний розкол відбувається між Німеччиною та Францією щодо участі США у місії. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче участі Вашингтону. Тоді як Макрон наполягає на тому, що до місії мають приєднатися лише "невоюючі" країни. Втім, як зазначає видання, у будь-якому випадку участь європейських країн можлива лише після забезпечення миру в Ірані.

Повідомляється, що для розвʼязання цього питання в пʼятницю пройде зустріч у Парижі, до якої доєднаються Макрон, Мерц, Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Ще низка лідерів приєднаються до зустрічі через відеоконференцію, аби обговорити, який внесок може зробити кожна з країн.

Раніше про те, що між країнами існували розбіжності щодо ролі США в будь-якій післявоєнній місії заявляв Мерц. Він додавав, що саме це стане ключовою темою на зустрічі. Загалом країни хочуть обговорити три пріоритети: розмінування протоки; забезпечення того, щоб судна не стягували плату за проходження через протоку; та захист міжнародних правил вільного судноплавства, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

"Різні погляди на роль, яку відіграватимуть США, підкреслюють, як європейцям важко узгодити спільну позицію після того, як президент Дональд Трамп розкритикував їх за те, що він назвав їхньою відмовою допомогти США протистояти Ірану. Трамп також запропонував запровадити американське мито для суден у протоці, проти чого виступає Франція", – нагадує видання.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував НАТО за те, що воно не взяло участь у війні Вашингтону на Близькому Сході. Також він заявив, що не очікує на підтримку Альянсу в майбутньому.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що Європа активізувала свою роботу над резервним сценарієм на випадок, якщо США вийдуть з НАТО. За даними видання, причиною стали як заяви Дональда Трампа, так і загальне зростання сумнівів у надійності Вашингтона як гаранта безпеки.

