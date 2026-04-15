'Вони не прийдуть нам на допомогу': Трамп зробив нову заяву про НАТО

Президент США прогнозує, начебто його країні не варто чекати підтримки від Альянсу.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що військово-політичний союз НАТО не прийшов на допомогу Сполученим Штатам, коли вони цього потребували. Відповідний допис 15 квітня він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

При цьому президент США припустив, що Альянс не прийде на допомогу країні і в майбутньому.

"НАТО не прийшло нам на допомогу, і не прийде нам на допомогу у майбутньому", - зазначив він.

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп уже не вперше критикує НАТО за те, що країни-члени блоку відмовилися брати участь у його війні з Іраном. Кілька днів тому президент США заявив, що "треба переглянути НАТО", "тому що їх не було поруч з нами". Мовляв, тепер він "дуже розчарований".

А на початку квітня в інтерв'ю The Telegraph пролунала заява Трампа щодо виходу США зі складу НАТО. Відповідаючи на запитання про можливий перегляд членства, він заявив: "О так, я б сказав, що це виходить за межі перегляду", фактично поставивши під сумнів непохитність американської присутності в організації. "Я ніколи не був під впливом НАТО. Я завжди знав, що вони – паперовий тигр, і, до речі, Путін це теж знає", - сказав він.

На думку командувача армії Нідерландів генерала Онно Айхельсхайма, Трамп робить "нерозумні" заяви щодо НАТО. Він наголосив, що публічні сумніви у відданості Альянсу шкодять його єдності. Попри критику, генерал висловив упевненість, що США все ж виконають свої зобов’язання перед союзниками. Утім, Айхельсхайм погодився, що європейські країни повинні більше інвестувати у власну безпеку.

