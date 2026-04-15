Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки

За словами Трампа, США та Китай ведуть розумну та дуже плідну співпрацю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку. Таку заяву він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них – і заради всього світу", – написав президент США.

Також, за словами Трампа, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

"Президент Сі Цзіньпін міцно мене обійме, коли я приїду через кілька тижнів. Ми ведемо розумну і дуже плідну співпрацю. Хіба це не краще, ніж воювати? Але пам'ятайте: якщо доведеться, ми дуже добре воюємо, набагато краще, ніж будь-хто інший", - додав президент США.

Нагадаємо, що 12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки американським флотом. Він поскаржився, що мирні переговори в Пакистані фактично провалилися, що спонукало його піти на такі заходи.

За словами Трампа, Військово-морські сили США розпочали процес блокування всіх суден, які намагаються увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї, а інші країни братимуть участь у цій блокаді.

За даними Bloomberg, Велика Британія не брала участі в запропонованій США блокаді Ормузької протоки. Ймовірно, це створило ще один пункт розбіжностей між Трампом і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо конфлікту в Ірані.

Крім того, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що блокада Ормузької протоки суперечитиме інтересам міжнародної спільноти. Він закликав усі сторони до спокою та стриманості.

