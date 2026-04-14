США направили на розмінування Ормузької протоки кораблі, які для цього не призначені, – BI

Збройні сили США розпочали небезпечну місію з розмінування Ормузької протоки, при цьому кораблі, направлені американськими ВМС, абсолютно не призначені для цієї мети, пише Business Insider.

Як заявили військові, два есмінці ВМС США з керованими ракетами пройшли через протоку у вихідні та почали "створювати умови для розмінування". Однак видання зазначає, що поки що незрозуміло, яку роль відіграватимуть есмінці в цих планах, оскільки вони не призначені для виявлення або знищення мін.

"Есмінці – це багатоцільові кораблі, побудовані для високотехнологічних морських боїв. ВМС США мають невеликий флот спеціалізованих тральщиків, таких як літоральні бойові кораблі класу Independence і тральщики класу Avenger, але їхнє конкретне місцезнаходження невідоме", – пише BI.

Бредлі Мартін, відставний капітан надводних сил ВМС, розповів Business Insider, що есмінці можуть забезпечувати підтримку і захист, у той час як безпілотні системи проводять виявлення і розмінування.

При цьому есмінці, що несуть великий боєкомплект зенітних ракет, можуть забезпечити протиповітряну оборону у разі, якщо Іран випустить протикорабельні ракети по будь-яких американських силах з розмінування. Більш дрібні літоральні бойові кораблі не мають аналогічного озброєння та захисту.

Однак розмінування може не бути першочерговим завданням. Натомість пріоритетом може стати кампанія з блокування деяких суден у протоці, сказав Мартін, старший науковий співробітник аналітичного центру RAND Corporation.

При цьому операції з розмінування та блокада знаменують собою небезпечний новий етап конфлікту. Арчер Мейсі, адмірал ВМС у відставці, заявив Business Insider, що ці операції є ризикованими для ВМС, оскільки Іран може вирішити почати запускати ракети по американських військових кораблях, "щоб показати свою силу".

Як повідомляв УНІАН, у США оголосили про введення блокади всіх морських суден, які заходитимуть у порти Ірану. Обмежувальні заходи введені 13 квітня о 10:00 за східноамериканським часом, тобто о 17:00 за київським часом. Блокада застосовуватиметься до суден усіх країн, що заходять в іранські порти та прибережні райони або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Раніше видання NYT, посилаючись на заяви американських чиновників, стверджувало, що Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку, оскільки сам не знає, де знаходяться всі встановлені ним раніше міни.

