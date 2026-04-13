Блокада Ормузької протоки: у Китаї виступили із заявою до світової спільноти

Пекін наголосив, що шляхом вирішення кризи є всеохопне та тривале припинення вогню.

Китай заявив, що блокада Ормузької протоки суперечитиме інтересам міжнародної спільноти, і закликав усі сторони до спокою та стриманості, повідомляє Reuters.

Про це сказав Міністр закордонних справ Китаю Ван І спеціальному посланцю Президента ОАЕ в Китаї Халдуну Халіфі аль-Мубараку у Пекіні в понеділок.

Ван сказав, що Китай розуміє законні занепокоєння щодо безпеки арабських держав Перської затоки, і що фундаментальним шляхом вирішення кризи є всеохопне та тривале припинення вогню, досягнуте політичними та дипломатичними засобами.

"Китай сподівається, що відповідні сторони дотримуватимуться тимчасових домовленостей про припинення вогню, залишатимуться відданими вирішенню спорів політичними та дипломатичними засобами та уникатимуть відновлення бойових дій", – заявив речник Міністерства закордонних справ.

Го додав, що Китай готовий "зіграти позитивну та конструктивну роль" у вирішенні кризи, назвавши переговори вихідного дня у столиці Пакистану кроком у напрямку, що сприяє послабленню напруженості.

Блокування протоки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, В США оголосили про введення блокади всіх морських суден, які заходитимуть до портів Ірану. Обмежувальні заходи введуть 13 квітня о 10:00 за східноамериканським часом, тобто, о 17:00 за київським часом.

В заяві командування США сказано, вказано попередження, що блокада буде застосовуватися до суден усіх країн, що заходять в іранські порти та прибережні райони або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Водночас сили CENTCOM обіцяють, що не будуть перешкоджати свободі судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку до не іранських портів та з них.

Вас також можуть зацікавити новини: