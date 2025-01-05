У Британії немає наземних засобів ППО для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.

Територія Великої Британії практично не захищена від потенційної атаки із застосуванням балістичних ракет, зокрема, від російського "Орєшника". Як ідеться у статті The Times, це викликає занепокоєння у країн НАТО, тому Альянс вимагатиме від Британії значно збільшити витрати на ППО і ПРО для захисту критично важливих об'єктів національної інфраструктури, як-от атомні електростанції або військові бази.

Високопоставлені джерела в Міноборони Британії попереджають, що країна "перебуває в небезпеці вже зараз" і що протягом 15 років балістична ракета "зможе вразити Британію з будь-якої точки світу".

Як наголошується в статті, за часів холодної війни британські стратеги виходили з того, що острів можуть атакувати лише ядерними боєголовками. За даними The Times, Велика Британія десятиліттями не інвестувала в системи протиракетної оборони. Наразі країна витрачає лише 1,6 відсотка ВВП на "звичайну оборону", і в неї немає наземних засобів ППО для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.

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Загрози для Британії

Так, серед потенційних загроз Великій Британії The Times називає єменських хуситів, які можуть атакувати британські кораблі або військові бази на Кіпрі балістичними ракетами.

Також бойовики в Лівії потенційно можуть завдати удару по Лондону, якщо в них з'являться ракети дальнього радіусу дії, наприклад, із Росії або Ірану.

При цьому наголошується, що наразі Іран має в своєму розпорядженні арсенал із приблизно 3000 балістичних ракет, зокрема здатних рухатися зі швидкістю 4600 миль на годину.

У Росії їх набагато більше, включно із сотнями міжконтинентальних балістичних ракет, а також ракетним комплексом "Орєшник", здатним розвивати швидкість 10 Махів і вражати цілі на відстані 3410 миль - дальність, достатня для того, щоб досягти більшої частини Європи.

"Причина, через яку у Великобританії дуже слабка протиповітряна оборона, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не вважав, що вона нам потрібна", - сказав високопоставлений співрозмовник видання в оборонному відомстві", - "Те, що ви бачили в Україні та Ізраїлі, свідчить про зворотне".

Британія не готова до війни

Раніше The Times писав, що п'ята частина британської армії не здатна брати участь у боях.

З кількістю в 55 000 регулярних солдатів, виходячи з показників російських втрат близько 1500 осіб на день на Україні, армія Британії фактично буде знищена трохи більше ніж за місяць, попереджали журналісти.

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