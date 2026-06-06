Оточення Путіна літає приватними літаками західного виробництва, - WSJ

Олігархи та чиновники продовжують користуватися бізнес-джетами Bombardier і Gulfstream, використовуючи мережу посередників та реєстрацію літаків у третіх країнах.

Попри масштабні західні санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найближче оточення російського президента Володимира Путіна продовжує користуватися дорогими приватними літаками західного виробництва.

Як йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal, для цього використовується розгалужена мережа посередників та компаній у третіх країнах.

У центрі уваги журналістів опинилися літаки Bombardier та Gulfstream вартістю десятки мільйонів доларів, якими користуються наближені до Кремля бізнесмени та чиновники.

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Серед них – глава державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, давній друг Путіна ще з часів служби в КДБ у Східній Німеччині. За даними журналістів, після початку війни він регулярно використовував приватний Bombardier Global 7500 для польотів до Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та країн Південно-Східної Азії.

Олігархи змінили маршрути, але не спосіб життя

Через санкції російська еліта втратила доступ до традиційних напрямків відпочинку в Західній Європі. Проте замість Лондона, Французької Рив'єри чи швейцарських курортів вони переорієнтувалися на Дубай, Туреччину, Азербайджан та інші країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

За інформацією видання, аналогічними схемами користуються також бізнесмен Аркадій Ротенберг та олігарх Ігор Кесаєв, які перебувають під санкціями США та Європейського Союзу.

Як працює схема обходу санкцій

До 2022 року російські мільярдери часто користувалися послугами європейських операторів бізнес-авіації. Після вторгнення більшість таких контрактів була розірвана.

Натомість виникла нова схема. Посередники купують нові або вживані літаки західного виробництва, після чого реєструють їх у країнах, які не запровадили санкцій проти Росії, зокрема в ОАЕ, Омані, Казахстані чи Південній Африці. Лише після цього літаки фактично переходять під контроль російських власників.

За словами віцепрезидентки аналітичної компанії Ch-Aviation Марії Верович, деякі європейські компанії працюють у "сірій зоні", продаючи літаки третім сторонам, які згодом переправляють їх до Росії.

Виробник літаків Bombardier заявив, що компанія дотримується всіх вимог санкційного законодавства та вживає заходів для запобігання потраплянню своєї продукції до Росії в обхід обмежень.

Втім експерти із санкційного права наголошують, що в окремих випадках подібні поставки можуть порушувати як загальні експортні заборони щодо Росії, так і персональні санкції проти конкретних осіб.

Колишній керівник Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт вважає, що Росії вдалося наростити імпорт західних товарів через недостатню увагу до контролю за санкціями.

За його словами, боротьба з обходом обмежень вимагає постійного моніторингу та оперативного реагування, однак останніми роками пріоритети американської влади змістилися на інші напрямки.

Останні новини кремлівської еліти

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін витрачає мільярди доларів на дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням, включаючи друк органів, використання міні-свиней та вплив наднизьких температур.

За даними The Wall Street Journal, прагнення Путіна до вічного життя тепер є державним пріоритетом.

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