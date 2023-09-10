Син ватажка "вагнерівців" оголосив себе наступником Євгена Пригожина у всьому.

У Санкт-Петербурзі відкрито спадкову справу ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який загинув в авіатрощі у Тверській області РФ. Зазначається, що доньки "кухаря Путіна" залишилися майже ні з чим.

Про це пише телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Зазначається, що згідно з прижиттєвою волею Пригожина, майже все його майно дісталося сину Павлу.

"Весь бізнес, усі компанії, вся власність, окрім кількох об'єктів, залишених донькам, дісталися Павлові. Він оголосив себе наступником Євгена Пригожина у всьому. Але, якщо чесно, то Павло перебуває під впливом певних осіб та самостійною величиною його назвати складно", – розповіло ресурсу джерело.

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Смерть Пригожина: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії сталася авіакатастрофа. Зʼясувалося, що розбився літак, який належить ватажку "вагнерівців" Євгену Пригожину. На борту були 10 осіб, всі вони загинули. Серед пасажирів числився і сам Пригожин.

Його смерть в Росії підтвердили офіційно. Вже за кілька днів після авіатрощі його поховали в Санкт-Петербурзі в закритому форматі.

У розвідці США також підтвердили, що Пригожин загинув. Водночас в ГУР України поки не впевнені в цьому на 100%.

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