На кордоні Польщі та Білорусі вже не вперше помічають п'яних військових.

На кордоні Білорусі та Польщі зафіксували дивну витівку озброєного військового. П'яний білорус чіплявся до польських прикордонників і просив їх помінятися цигарками.

Відео з нетверезим військовим з'явилося в Twitter міністерства національної оборони Польщі.

Так, білоруський військовий з явними ознаками сп'яніння стояв біля колючого дроту зі зброєю. Він намагався говорити з польськими силовиками англійською мовою. Чоловікові просив прикордонників, щоб ті помінялися з ним цигарками.

"П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю в руках. Це не перший подібний випадок, з яким стикаються наші солдати", - написали в Міністерстві національної оборони Польщі.

Інцидент також прокоментував прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін. На своїй сторінці в Twitter він написав, що подібні витівки з боку білоруських військових лише збільшують загрозу виникнення непередбачених ситуацій на кордоні Польщі та Білорусі.

"Як бачите, частина білоруських військовослужбовців, направлених на кордон з Польщею, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Це ще один елемент, що збільшує загрозу на кордоні. Білоруська сторона вже багато днів діє так, ніби розраховує спровокувати небезпечний інцидент на кордоні", - вказав Жарин.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

Читайте такожПольща вважає, що міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого"З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні. 21 листопада стало відомо, що близько сотні мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі.

Автор: Поліна Кузенко