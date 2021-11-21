За минулу добу зафіксовано 208 спроб нелегального перетину кордону.

Близько сотні мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення польської прикордонної служби в Twitter.

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"У суботу, 20 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося стримати наступ. Всього за минулу добу офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону. Повідомляють про одного затриманого жителя Іраку, а також про видачу 31 постанови про депортацію з Польщі.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

21 листопада 2021 року Польща заявила про те, що розглядає можливість серйозних санкцій проти Білорусі, включаючи закриття кордону, транзитних і торгових переходів.

Автор: Світлана Закелова