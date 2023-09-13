У Бухаресті закликали покласти край нападам на українців.

Міністерство закордонних справ Румунії знову викликало главу дипломатичної місії Російської Федерації в країні. Причиною стали знайдені уламки дрона-камікадзе "Шахед", якими росіяни били по Україні.

У румунському зовнішньополітичному відомстві нагадали про свій протест проти чергового порушення повітряного простору країни російськими дронами-камікадзе.

"Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру і безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою", - цитує заяву МЗС України видання Digi 24.

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Крім того, офіційний Бухарест вже повідомив в НАТО про інцидент з російським дронам, проводяться консультації з союзниками по Альянсу.

Падіння уламків "Шахеда" в Румунії - останні новини

У ніч на 13 вересня російська армія в черговий раз атакувала південь України. Всього окупанти запустили 44 дрони, з них 32 були збиті силами ППО. Через атаку у прикордонних з Україною тульчанському та Галацькому районах Румунії оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що в районі сіл Нуферу і Вікторія в окрузі Тульча знайшли уламки російського дрона. У свою чергу прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку закликав заспокоїти населення і підкреслив, що Румунія не піддається нападу і немає ніякої небезпеки.

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