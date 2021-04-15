Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.
Читайте такожAmnesty International: пандемія COVID-19 оголила і посилила нерівність у світіБайден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.
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