Байден зазначив, людство повинне перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.

Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.

Читайте такожAmnesty International: пандемія COVID-19 оголила і посилила нерівність у світіБайден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.

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Автор: Ірина Погоріла